Рада провалила голосування про статус основного союзника США поза НАТО

На позачерговому засіданні 8 вересня парламент не підтримав постанову

На позачерговому засіданні 8 вересня парламент не підтримав постанову № 5380

Документ підтримали лише 24 народних депутати за мінімально необхідних 226

Україні двосторонній статус основного союзника США поза Північноатлантичним Альянсом.

На позачерговому засіданні 8 вересня парламент не підтримав постанову № 5380 про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Документ підтримали лише 24 народних депутати за мінімально необхідних 226.

Проєкт постанови містив заклик Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів надати Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) на тлі загрози з боку Росії.

Раніше стало відомо, що Разумков скликав позачергову Раду, щоб звернутися до Конгресу США.

Засідання зібрали на вимогу 153 нардепів. Постанову про звернення до США зареєстрував нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці вказується, що метою постанови є «задіяння механізмів стратегічних безпекових гарантій для забезпечення територіальної цілісності держави та отримання належної міжнародної воєнної допомоги».

Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

Нагадаємо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Як відомо, 7 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив шосту сесію парламенту дев’ятого скликання.

Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков анонсував обмеження для журналістів у Раді. На другий поверх пускатимуть до 40 журналістів по спеціальних картках.

Також у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.