ДТП на трасі Київ–Одеса: майор поліції влетів у вантажівку (відео)

У пресслужбі поліції заявили, що водія госпіталізували до реанімації

За словами свідків, майор поліції, який перебував в автомобілі Ravon, був у стані алкогольного сп'яніння

На Одеській трасі рано-вранці 8 вересня сталася ДТП за участі майора поліції та вантажівки, повідомляє Telegram-канал «dtp.kiev.ua».

Відомо, що 35-річний майор поліції на автомобілі Ravon влетів у вантажний автомобіль DAF, який перекинувся від удару. Водій вантажівки дивом не постраждав. Знищено близько 40 м відбійника, вантажівка не доїхала декілька метрів до пішохідного мосту.

За словами свідків, майор поліції, який перебував в автомобілі Ravon, був у стані алкогольного сп'яніння. Водночас в пресслужбі поліції заявили, що його госпіталізували до реанімації, а інформація про алкогольне сп'яніння начебто не підтвердилася.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці зіштовхнулись два автомобілі. За попередньою інформацією винуватцем ДТП став п’яний водій, який начебто заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.