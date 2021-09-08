  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    ДТП на трасі Київ–Одеса: майор поліції влетів у вантажівку (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У пресслужбі поліції заявили, що водія госпіталізували до реанімації - ДТП на трасі Київ–Одеса: майор поліції влетів у вантажівку (відео)
    У пресслужбі поліції заявили, що водія госпіталізували до реанімації
    Фото: Національна поліція

    За словами свідків, майор поліції, який перебував в автомобілі Ravon, був у стані алкогольного сп'яніння

    На Одеській трасі рано-вранці 8 вересня сталася ДТП за участі майора поліції та вантажівки, повідомляє Telegram-канал «dtp.kiev.ua».

    Відомо, що 35-річний майор поліції на автомобілі Ravon влетів у вантажний автомобіль DAF, який перекинувся від удару. Водій вантажівки дивом не постраждав. Знищено близько 40 м відбійника, вантажівка не доїхала декілька метрів до пішохідного мосту.

    За словами свідків, майор поліції, який перебував в автомобілі Ravon, був у стані алкогольного сп'яніння. Водночас в пресслужбі поліції заявили, що його госпіталізували до реанімації, а інформація про алкогольне сп'яніння начебто не підтвердилася.

    Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці зіштовхнулись два автомобілі. За попередньою інформацією винуватцем ДТП став п’яний водій, який начебто заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

    Теги: ДТП вантажівки водій автомобіль Ravon
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ДТП на трасі Київ–Одеса: майор поліції влетів у вантажівку (відео)