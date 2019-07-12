  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція розслідує самогубство військовослужбовця під Києвом

    • Розсилка
    Поліція розслідує самогубство військовослужбовця під Києвом

    20-річного уродженця Вінниччини, військовослужбовця строкової служби було знайдено повішеним у селі під Києвом

    Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом самогубства 20-річного військовослужбовця, тіло якого у підвішеному стані знайшов житель села Кременище Києво-Святошинського району у себе на новобудові 22 червня 2019 року. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Правоохоронці зазначили, що на сторінках соцмереж з’явилась інформація від родичів загиблого молодого хлопця про те, що відповідні органи не розслідують факт його смерті.

    «На місці події працювали слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, судмедексперт. Під час проведення оперативних заходів працівники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 20-річний уродженець Вінниччини, військовослужбовець строкової служби, який проходив службу у Львові. Також поліцейські встановили, що за добу до самогубства хлопець залишив свої речі в одному зі столичних хостелів. Які обставини його привели в село Кременище, наразі працівники поліції встановлюють», - розповіли правоохоронці.

    За фактом самогубства поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тіло чоловіка направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточних причин смерті.

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал Київщина військові Вінниччина самогубство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ