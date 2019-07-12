Поліція розслідує самогубство військовослужбовця під Києвом



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20-річного уродженця Вінниччини, військовослужбовця строкової служби було знайдено повішеним у селі під Києвом

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом самогубства 20-річного військовослужбовця, тіло якого у підвішеному стані знайшов житель села Кременище Києво-Святошинського району у себе на новобудові 22 червня 2019 року. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Правоохоронці зазначили, що на сторінках соцмереж з’явилась інформація від родичів загиблого молодого хлопця про те, що відповідні органи не розслідують факт його смерті.

«На місці події працювали слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, судмедексперт. Під час проведення оперативних заходів працівники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 20-річний уродженець Вінниччини, військовослужбовець строкової служби, який проходив службу у Львові. Також поліцейські встановили, що за добу до самогубства хлопець залишив свої речі в одному зі столичних хостелів. Які обставини його привели в село Кременище, наразі працівники поліції встановлюють», - розповіли правоохоронці.

За фактом самогубства поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тіло чоловіка направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточних причин смерті.