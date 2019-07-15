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    У Києві жінка знайшла свого сина повішеним у квартирі

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    Трагедія сталася у будинку на&nbsp;Харківському шосе, 160а&nbsp; - У Києві жінка знайшла свого сина повішеним у квартирі
    Трагедія сталася у будинку на Харківському шосе, 160а 
    Фото: Інформатор

    22-річний хлопець повісився на міжкімнатних дверях

    У неділю, 14 липня, у Дарницькому районі Києва за адресою Харківське шосе, 160а стався страшний інцидент. Жінка повернулася додому і виявила свого сина мертвим. 22-річний хлопець повісився в квартирі.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, жінки не було вдома кілька днів. Коли вона повернулася, то знайшла свого сина повішеним.

    Він повісився на одних з міжкімнатних дверей.

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    Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Причини такого вчинку і подробиці з'ясовуються.

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    У Києві жінка знайшла свого сина повішеним у квартирі
    У Києві жінка знайшла свого сина повішеним у квартирі
    У Києві жінка знайшла свого сина повішеним у квартирі
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 2 липня на березі річки у Подільському районі Києва в парку Моряків, який знаходиться недалеко від вулиці Електриків, жінка натрапила на жахливу знахідку: на дереві висів чоловік без ознак життя.

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