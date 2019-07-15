У Києві жінка знайшла свого сина повішеним у квартирі
22-річний хлопець повісився на міжкімнатних дверях
У неділю, 14 липня, у Дарницькому районі Києва за адресою Харківське шосе, 160а стався страшний інцидент. Жінка повернулася додому і виявила свого сина мертвим. 22-річний хлопець повісився в квартирі.
Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, жінки не було вдома кілька днів. Коли вона повернулася, то знайшла свого сина повішеним.
Він повісився на одних з міжкімнатних дверей.
Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.
На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Причини такого вчинку і подробиці з'ясовуються.
Як повідомлялося, 2 липня на березі річки у Подільському районі Києва в парку Моряків, який знаходиться недалеко від вулиці Електриків, жінка натрапила на жахливу знахідку: на дереві висів чоловік без ознак життя.