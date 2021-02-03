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    На столичних дорогах сьогодні небезпечно

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    Водіям слід бути обережними під час туману - На столичних дорогах сьогодні небезпечно
    Водіям слід бути обережними під час туману
    Фото з відкритих джерел

    Видимість на дорогах не перевищує 500 м

    У першій половині дня середи,  3 лютого, в Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Крім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні в Києві вдень очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця.

    Нагадаємо, внаслідок температурних перепадів у столиці на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих.

    У столиці лише за січень загинуло дві людини від падіння бурульок.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги водій повітря
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