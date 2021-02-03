На столичних дорогах сьогодні небезпечно
Видимість на дорогах не перевищує 500 м
У першій половині дня середи, 3 лютого, в Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Крім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні в Києві вдень очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця.
Нагадаємо, внаслідок температурних перепадів у столиці на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих.
У столиці лише за січень загинуло дві людини від падіння бурульок.