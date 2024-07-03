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У червні кияни вдвічі більше звертались за допомогою через домашнє насильство

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У червні кияни вдвічі більше звертались за допомогою через домашнє насильство
«Якщо ви або хтось із ваших близьких постраждали від насильства чи опинились у загрозливій ситуації, обов’язково звертайтеся до фахівців»
фото з відкритих джерел

Кількість консультацій мобільними бригадами щодо домашнього насильства теж зросла – на 5%

Протягом червня кількість жінок і дітей, які перебували в кімнатах кризового реагування через насильство, зросла більш ніж удвічі. Так, на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло понад 1 400 звернень, повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

«У кімнатах кризового реагування протягом червня перебували 27 людей, із них 15 жінок і 12 дітей. Цей показник зріс більше ніж удвічі. З одного боку це – невтішна тенденція. Водночас це також свідчить, що люди у складних життєвих ситуаціях знаходять допомогу і підтримку в нашій мережі закладів протидії та запобігання насильству.

Кількість консультацій мобільними бригадами щодо домашнього насильства теж зросла – на 5%. Показники фізичного насильства виросли на 5%, економічного – на 4%, психологічного насильства – на 3%», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, протягом травня до Служби «Телефон довіри» надійшло понад 1 400 звернень, зокрема 581 – щодо домашнього насильства. 154 дзвінки надійшли від чоловіків. Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги протягом місяця надали 241 консультацію, а у притулку перебували 12 людей (8 жінок і 4 дітей).

«Якщо ви або хтось із ваших близьких постраждали від насильства чи опинились у загрозливій ситуації, обов’язково звертайтеся до фахівців. Вам нададуть консультацію та допомогу, а за потреби мобільна бригада перевезе до безпечного місця», – наголосила Марина Хонда.

Міська служба телефону довіри працює абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово за номерами:

15-00 (зі стаціонарного);

044-272-15-00 (із мобільного).

Також можна отримати очну психологічну підтримку та юридичну допомогу в Денному центрі соціально-психологічної допомоги за адресами: вул. Юрія Іллєнка, 20 та вул. Райдужна, 6-А.

Звернутися для консультацій юристів і психологів також можна в соціальних мережах Центру: у Facebook та Instagram.

Теги: телефон Facebook кияни Марина Хонда

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