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У Дарницькому районі столиці утворилося двохметрове провалля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Дарницькому районі столиці утворилося двохметрове провалля
фото ілюстративне

Під проїжджою частиною пролягає Лівобережний каналізаційний колектор діаметром 3100 мм

Сьогодні, 28 лютого, в Дарницькому районі столиці на проїзній частині стався провал глибиною в понад 2 м. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«На проїжджій частині вул. Маслівка, 29 через аварію на каналізаційному колекторі утворився провал глибиною 2,5 метра. Фахівці «Київводоканалу» виконують обстеження ділянки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під проїжджою частиною пролягає Лівобережний каналізаційний колектор діаметром 3100 мм.

«Аварійна ситуація не вплине на безперебійність водопостачання та водовідведення споживачів», – додали в КМДА.

Крім цього, рух транспорту проїжджою частиною обмежуватись не буде. «Але закликаємо водіїв бути уважними на цій ділянці дороги», – підкреслили в адміністрації.

Нагадаємо, у Києві вулиці Маршала Рибалка повернуто історичну назву. Також повідомлялося, що у Києві запустять нову систему оповіщення про повітряну тривогу.

Теги: Київ дороги водопостачання

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