На Київщині батьки ґвалтували та катували своїх дітей

Мешканці Київщини протягом тривалого знущались над своїми дітьми

У Броварах, що на Київщині, затримали 29-річну матір та її співмешканця, які протягом тривалого часу здійснювали фізичне, психологічне та сексуальне насильство стосовно дітей. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, сама мати демонструвала свої статеві органи та вчиняла над дітьми сексуальне насильство неприроднім способом. Хлопчики віком 11 і 5 років та 3-річна дівчинка проживали в жахливих антисанітарних умовах, недоїдали, ходили оголеними в квартирі.

фото: Офіс Генерального прокурора

фото: Офіс Генерального прокурора

Зловмисниця разом із співмешканцем катувала дітей та погрожувала їм вбивством, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння. Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками. Аби сусіди не чули дитячий плач, жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі їх вилучили з родини і вони знаходяться під опікою патронатних служб. За даним фактом слідчі повідомили зловмисникам про підозру за 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 ККУ.

Нагадаємо, що нещодавно суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину. Жінка у стані алкогольного сп’яніння народила вдома дитину і залишила її без догляду в холодній кімнаті.