У Києві вулиці Маршала Рибалка повернуто історичну назву

На мапах другої половини ХІХ століття в цій місцевості була зображена вулиця з назвою Ростиславська

У Шевченківському районі вулиці Маршала Рибалка повернуто історичну назву Ростиславська. Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

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У міськраді зазначили, що в червні минулого року експертна комісія затвердила перелік об’єктів міського підпорядкування, яким доречно повернути історичні назви та назви історичних місцевостей, які відображають характерні або унікальні риси минулого та мають надзвичайну цінність для історії топонімічного ландшафту Києва.

Вулиця Маршала Рибалка була названа у 1967 році на честь радянського військового діяча Павла Рибалка. На мапах другої половини ХІХ століття в цій місцевості була зображена вулиця з назвою Ростиславська. З метою деколонізації столичної топоніміки, відновлення та збереження історично сформованої топоніміки столиці шляхом електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» 13 376 користувачів підтримали повернення історичної назви вулиці – Ростиславська.

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За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо повернення історичної назви.

Нагадаємо, зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

До слова, вулиці Кудряшова повернуто історичну назву та дерусифіковано ще одну вулицю.

Також, раніше повідомлялось, у грудні 2022 року Київською міською радою було прийнято рішення про перейменування 32 вулиц, провулків та бульварів, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.