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Атака дронів на Київщину та ракетний удар по Мирнограду: ситуація в регіонах 27 лютого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину та ракетний удар по Мирнограду: ситуація в регіонах 27 лютого
Завдано три удари по місту Хмельницькому
фото: ДСНС

Вночі агресор обстрiляв Нiкопольський район

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Вночі рашисти атакували Хмельниччину. Завдано три удари по місту Хмельницькому. За попередньою інформацією дві людини загинула, четверо поранених. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Київщина

Вночі – масована атака дронами. Повітряна тривога тривала більше 4 годин. В області активно працювало ППО. Кількість збитих дронів уточнюється. Постраждалих, поранених, руйнувань за попередніми даними не зафіксовано. Інформація уточнюється.

Чернігівщина

За добу – два обстріли, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Ворог здійснив скидання боєприпасу із БПЛА та обстріл із мінометів. Внаслідок мінометного обстрілу у селі Єліно (Сновська громада, Корюківський район) знищено два житлові будинки та дві господарчі будівлі, без потерпілих. Вночі повітряна тривога, робота ППО. За даними ОК «Північ» над Чернігівщиною збито три безпілотника «шахід».

Сумщина

Вночі здійснено мінометний обстріл Краснопільської територіальної громади. Про загибель людей та руйнування інформація уточнюється.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Глухівської, Новослобідської, Хотіньської. Було зафіксовано 76 прильотів з мінометів та артилерії.

Внаслідок мінометного обстрілу села Горки Новослобідської громади пошкоджено 5 житлових будинків, пункт здоров’я та лінії електропередач.

Артилерійським обстрілом села Будівельне Глухівської громади пошкоджено 6 будинків, знищено приватний магазин. Поранень зазнала одна цивільна особа.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Запоріжжя, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Оріхів, Затишшя, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Новоандріївка, Малинівка, Білогір'я, Святопетрівка, Староукраїнка, Мала Токмачка, Гуляйпільське.

Надійшло три повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Вночі агресор обстрiляв Нiкопольський район. Пiд вогонь з важкої артилерiї потрапили сам Нiкополь та Мирiвська громада. Люди вцiлiли. Пошкоджене житло.

Понiвеченi 6 приватних будинків, авто, газогони та лiнiя електропередач.

Наслідки атак уточнюються.

Харківщина

Минулої доби на Слобожанському та Куп'янському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Ветеринарне, Черовна Зоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ. Також артилерійські обстріли зафіксовано у населених пунктах Лиман Перший і Курилівка.

Протягом дня під обстрілом було м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранення зазнав 73-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Внаслідок артилерійського удару по Вовчанську пошкоджено приватне домоволодіння. Зруйновані гараж і господарча споруда. Сталася пожежа.

Вчора ввечері через обстріли с.Курилівка Куп'янського району пошкоджений приватний будинок та гараж.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках 26 лютого росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Невського, Серебрянського лісництва.

Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у Новоселівському, Невському, Червонопопівці, Кремінній, Діброві, Серебрянському лісництві, Білогорівці.

У районі Білогорівки противник завдав авіаційних ударів.

Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Вночі — два ракетних удари по Мирнограду. Зазнали руйнувань щонайменше 4 приватних домогосподарства. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зранку стався масований артобстріл м.Авдіївка, обстріл з РСЗВ «ГРАД». Наслідки уточнюються.

Без суттєвих змін вздовж лінії фронту. Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут — під постійним ворожим вогнем.

Протягом доби — п'ять обстрілів населених пунктів Курахівської громади: смт.Гостре, смт.Курахівка і м.Гірник.У Гірнику поранено жінку. В населених пунктах громади є пошкодження житлових будинків. В смт.Гостре є пряме влучання у магазин та пошкоджено будівлі і споруди медзакладу.

ВА Соледар: впродовж доби обстріли відбувались с.Дубово-Василівка та с.Оріхово-Василівка. Звязок відсутній, інформація про постраждалих цивільних уточнюється. В

с.Васюківка пошкоджено шість приватних будинків, постраждалих немає.

Миколаївщина

Вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по двох населених пунктах Куцурубської громади. Влучання по відкритій території та околицях. Постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора вдень ворожі мінометні обстріли було зафіксувано по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Матросівка, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Львове, Інженерне, Антонівка, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Херсон.

Ввечері армія РФ вкрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у подвірʼя, поранення дістав 55-річний чоловік, постраждалого доставлено до найближчої лікарні.

За добу в цілому через агресію РФ загинула одна людина, дві людини поранені. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 87 осіб, з них 15 – діти.

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