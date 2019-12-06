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    У гаражному кооперативі на Троєщині вщент згорів автомобіль

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    У гаражному кооперативі на Троєщині вщент згорів автомобіль

    Займання сталося в автомобілі ВАЗ-2106

    5 грудня сталася пожежа на території одного із гаражних кооперативів по вул. Радунській, 3 у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 8:17.

    На місце події прибули рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в легковому автомобілі ВАЗ-2106, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    За 20 хвилин бійці ліквідували загоряння.

    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Жертв на постраждалих немає.

    Нагадаємо, у ніч на 4 грудня у дворі 18-поверхового житлового будинку на вул. Драгоманова, 15А в Дарницькому районі горіли три автомобілі.

    Увечері 4 грудня і в ніч на 5 грудня на дорогах у столиці горіли два автомобілі.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники Троєщина
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