У гаражному кооперативі на Троєщині вщент згорів автомобіль
Займання сталося в автомобілі ВАЗ-2106
5 грудня сталася пожежа на території одного із гаражних кооперативів по вул. Радунській, 3 у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 8:17.
На місце події прибули рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в легковому автомобілі ВАЗ-2106, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
За 20 хвилин бійці ліквідували загоряння.
Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
Причина займання наразі встановлюється.
Жертв на постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 4 грудня у дворі 18-поверхового житлового будинку на вул. Драгоманова, 15А в Дарницькому районі горіли три автомобілі.
Увечері 4 грудня і в ніч на 5 грудня на дорогах у столиці горіли два автомобілі.