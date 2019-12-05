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    На підприємстві «Антонов» рятувальники загасили «палаючий» літак (фото)

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    За легендою, під час аварійної посадки у літака загорілася стійка шасі та один із двигунів - На підприємстві «Антонов» рятувальники загасили «палаючий» літак (фото)
    За легендою, під час аварійної посадки у літака загорілася стійка шасі та один із двигунів
    Фото: ДСНС

    На авіабудівному підприємстві відбулися спеціальні навчання

    Сьогодні, 5 грудня, у м. Гостомель на авіабудівному держпідприємстві «Антонов» рятувальники Головного управління ДСНС у Києві разом із персоналом об’єкту провели планові навчання, участь в яких взяли майже 60 осіб та 12 одиниць техніки.

    Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    За легендою, під час аварійної посадки у літака загорілася стійка шасі та один із двигунів. До місця надзвичайної події оперативно прибули особовий склад 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини та персонал ДП «Антонов».

    Рятувальники швидко ліквідували займання піною, а також евакуювали екіпаж повітряного судна, використавши потужні пожежні аеродромні автомобілі та спеціальний аварійно-рятувальний інструмент.

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    На підприємстві «Антонов» рятувальники загасили «палаючий» літак (фото)
    На підприємстві «Антонов» рятувальники загасили «палаючий» літак (фото)
    На підприємстві «Антонов» рятувальники загасили «палаючий» літак (фото)
    На підприємстві «Антонов» рятувальники загасили «палаючий» літак (фото)
    На підприємстві «Антонов» рятувальники загасили «палаючий» літак (фото)

    Для координації роботи рятувальних команд на місці надзвичайної події був розгорнутий мобільний штаб, а також медичний пункт, що надавав медичну та психологічну допомогу потерпілим.

    пожежа Київ ДСНС Антонов літак навчання рятувальники
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