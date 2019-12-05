На підприємстві «Антонов» рятувальники загасили «палаючий» літак (фото)



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За легендою, під час аварійної посадки у літака загорілася стійка шасі та один із двигунів Фото: ДСНС

На авіабудівному підприємстві відбулися спеціальні навчання

Сьогодні, 5 грудня, у м. Гостомель на авіабудівному держпідприємстві «Антонов» рятувальники Головного управління ДСНС у Києві разом із персоналом об’єкту провели планові навчання, участь в яких взяли майже 60 осіб та 12 одиниць техніки.

Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

За легендою, під час аварійної посадки у літака загорілася стійка шасі та один із двигунів. До місця надзвичайної події оперативно прибули особовий склад 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини та персонал ДП «Антонов».

Рятувальники швидко ліквідували займання піною, а також евакуювали екіпаж повітряного судна, використавши потужні пожежні аеродромні автомобілі та спеціальний аварійно-рятувальний інструмент.

Для координації роботи рятувальних команд на місці надзвичайної події був розгорнутий мобільний штаб, а також медичний пункт, що надавав медичну та психологічну допомогу потерпілим.