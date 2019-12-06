Пожежа в Одеському коледжі: рятувальники всю ніч шукали тіла



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Під час пожежі в Одеському коледжі майже всі перекриття обвалилися

На місці пожежі в Одеському коледжі тривають слідчі дії.

Рятувальники всю ніч розбирали завали та шукали тіла після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це пише пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

«Станом на 7 год. 6 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб досі залишається невідомою, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

«Основні зусилля підрозділів ДСНС направлені на пошук людей та розбирання конструкцій. Силами ДСНС здійснюється гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах у ході розбирання зруйнованих елементів будівельних конструкцій», — повідомили рятувальники.

Сьогодні вночі було оновлено список постраждалих: у медзакладах продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.

В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які розпочали пошук людей.

Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

Внаслідок пожежі за офіційними даними одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.