У Києві вантажівки висипали тони будівельного сміття в озеро Небреж (фото)

На місце прибули правоохоронці, представники СБУ та дарницького благоустрою

В Екопарку на столичних Осокорках десятки вантажівок засипають озеро Небреж будівельним сміттям. Про це повідомляє Facebook-група ЧЕСНО. Київ.

На березі озера Небреж близько 20-ти великих вантажівок в Екопарку на столичних Осокорках висипали на узбережжі будівельне сміття та грунт й бульдозерами згортали це прямо в озеро.

«Ми вважаємо, що це провокативні дії, які зараз проводить забудовник «Столиця груп». Прикриваючись довірителем банку Аркада, вона намагається продовжити договори оренди на 176 га парку Осокорки», – розповів захисник «Екопарку Осокорки» Максим Стравинський.

На місце прибули правоохоронці, представники СБУ та дарницького благоустрою, щоб зібрати дані. «Жодних документів — не показують, пояснень — ніхто не надає. Важка техніка йде через аварійний колектор, створюючи загрозу стратегічному об’єкту, через що на місце прибули представники СБУ. Після того, як поліція зафіксувала перший інцидент, вантажівки знову почали вивозити будівельне сміття на озеро», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Держекоінспекція подала позов до суду на селищну раду Баришівки. Як повідомляє інспекція на своєму сайті, бездіяльність керівництва селища спричинила масштабне засмічення та завдала значні збитки довкіллю.

«Йдеться про захоронення відходів, яке здійснювалось Баришівською ЖЕК та Баришівською селищною радою на земельних ділянках, не передбачених відповідними проєктами та дозволами. Площа такого несанкціонованого сміттєзвалища склала 11 гектарів . Збитки, розраховані Держекоінспекцією за це порушення, становлять 8,7 мільйона гривень», – пояснив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Посадовець підкреслив, що захоронення відходів на ділянках, що не є спеціально облаштованими для цього, загрожує справжньою екологічною катастрофою для жителів навколишніх населених пунктів. Адже небезпечні речовини зі сміття потрапляють напряму в ґрунт та водоносні горизонти, погіршуючи якість питної води.