  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Голосіївському районі на очах у киян утворилося озеро

    Через прорив труби дорога наповнилася водою
    Сьогодні, 15 лютого 2018 року, у Голосіївському районі Києва сталася аварійна ситуація. На вулиці Лятошинського через прорив труби залило дорогу. Про це інформує «Київ. Оперативний», повідомляє «Главком». «Зірвало асфальт водою біля «Космо» на Лятошинського. За годину район перетворився на озеро», -
    • Сьогодні, 13:42
    • Розсилка

    Через прорив труби дорога наповнилася водою

    Сьогодні, 15 лютого 2018 року, у Голосіївському районі Києва сталася аварійна ситуація. На вулиці Лятошинського через прорив труби залило дорогу.

    Про це інформує «Київ. Оперативний», повідомляє «Главком».

    «Зірвало асфальт водою біля «Космо» на Лятошинського. За годину район перетворився на озеро», - йдеться у повідомленні.

    Як можна побачити на відео, водою залило всю проїжджу частину вулиці. Водії рухаются тротуаром. 

    Читайте також
    Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ