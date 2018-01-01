У Голосіївському районі на очах у киян утворилося озеро

Через прорив труби дорога наповнилася водою

Сьогодні, 15 лютого 2018 року, у Голосіївському районі Києва сталася аварійна ситуація. На вулиці Лятошинського через прорив труби залило дорогу. Про це інформує «Київ. Оперативний», повідомляє «Главком». «Зірвало асфальт водою біля «Космо» на Лятошинського. За годину район перетворився на озеро», -