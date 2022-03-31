У Гостомелі понад місяць точаться бої. Військові показали страшні кадри з міста (відео)

Уся критична інфраструктура міста знищена

Гостомельський плацдарм став одним із перших об’єктів, атакованих російськими окупантами. У місті вже більше місяця точаться бої. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Уся критична інфраструктура знищена, у місті гуманітарна катастрофа.

Міноборони нагадує, що російські загарбники вбили голову Гостомельської громади, вбивали пенсіонерів, знищили найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія», стайню «Олександрія».

Як повідомлялося, місто Ірпінь звільнений від окупантів.

За попередніми даними в Ірпені загинуло близько 300 цивільних та до 50 українських військових.

50% міста і критичної інфраструктури зруйновано, але завали, під якими можуть бути люди, ще не розбирали.