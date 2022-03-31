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    У Гостомелі понад місяць точаться бої. Військові показали страшні кадри з міста (відео)

    Окупанти знищили найбільший у світі літак Ан-225 &laquo;Мрія&raquo; - У Гостомелі понад місяць точаться бої. Військові показали страшні кадри з міста (відео)
    Окупанти знищили найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія»

    Уся критична інфраструктура міста знищена

    Гостомельський плацдарм став одним із перших об’єктів, атакованих російськими окупантами. У місті вже більше місяця точаться бої. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    Уся критична інфраструктура знищена, у місті гуманітарна катастрофа.

    Міноборони нагадує, що російські загарбники вбили голову Гостомельської громади, вбивали пенсіонерів, знищили найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія», стайню «Олександрія».

    Як повідомлялося, місто Ірпінь звільнений від окупантів.

    За попередніми даними в Ірпені загинуло близько 300 цивільних та до 50 українських військових.

    50% міста і критичної інфраструктури зруйновано, але завали, під якими можуть бути люди, ще не розбирали.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    У Гостомелі понад місяць точаться бої. Військові показали страшні кадри з міста (відео)