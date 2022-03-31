  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Збройні сили звільнили два села на Чернігівщині

    Збройні сили звільнили два села на Чернігівщині
    фото: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

    У звільнених селах залишилося «чимало вибухових «подарунків» від орків»

    Українські військовослужбовці звільнили два населені пункти на Чернігівщині, це села Лукашівка та Слобода. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Збройні сили звільнили два села на Чернігівщині
    Збройні сили звільнили два села на Чернігівщині
    Збройні сили звільнили два села на Чернігівщині

    Водночас він додав, що у цих селах залишилося «чимало вибухових «подарунків» від орків».

    «Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну. Я зі своїм заступником Дмитром Синенком та радником Вячеславом Скоряком й іншими колегами сьогодні в цьому переконався. Нарешті до цих сіл змогли привезти необхідне», – написав Чаус.

    Напередодні українські військові вибили окупантів із села на Чернігівщині. Йдеться про село Слобода.

    Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка на Південнобузькому напрямку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Чернігівщина військові Україна село окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Збройні сили звільнили два села на Чернігівщині