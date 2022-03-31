Збройні сили звільнили два села на Чернігівщині

У звільнених селах залишилося «чимало вибухових «подарунків» від орків»

Українські військовослужбовці звільнили два населені пункти на Чернігівщині, це села Лукашівка та Слобода. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

Водночас він додав, що у цих селах залишилося «чимало вибухових «подарунків» від орків».

«Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну. Я зі своїм заступником Дмитром Синенком та радником Вячеславом Скоряком й іншими колегами сьогодні в цьому переконався. Нарешті до цих сіл змогли привезти необхідне», – написав Чаус.

Напередодні українські військові вибили окупантів із села на Чернігівщині. Йдеться про село Слобода.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка на Південнобузькому напрямку.