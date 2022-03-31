Виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців

Вище керівництво держави поінформоване про полонених українських нацгвардійців

Під час виходу з Чорнобильської АЕС російські війська забрали із собою українських нацгвардійців, взятих у полон. Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев у відеозверненні з підсумками дня.

«Сьогодні в багатьох населених пунктах було помічено, що ворог їде. Поки що ми не знаємо достовірно, куди йде цей рух, але ми знаємо, що з ЧАЕС забрали нацгвардійців, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали та вивезли», – сказав Фомічев.

Він зазначив, що вище керівництво держави поінформоване про це. «Все робиться для того, щоб найближчим часом наші хлопці повернулися», - повідомив Фомічев.

Як повідомлялося, окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Цю інформацію підтвердили в «Енергоатомі». Там зазначили, що намір покинути ЧАЕС загарбники зранку 31 березня озвучували українському персоналу станції.

Після цього вони двома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону. Інформацію про те, що колона з Чорнобиля вже на території Білорусі, підтвердили і тамтешні ЗМІ.

Водночас на ЧАЕС ще залишається невелика кількість окупантів, кажуть в «Енергоатомі».

Напередодні Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС.