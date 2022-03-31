У Києві затриманий розвідник окупантів (фото)

Затриманий може бути причетний до диверсій

Після вибуху у столиці нацгвардійці зловили підозрілого чоловіка

У Києві нацгвардійці разом з поліцейськими затримали чоловіка за підозрою в розвідувальній діяльності. Про це повідомляє Національна гвардія у Facebook.

«Невдовзі після того, як у столиці пролунав вибух, гвардійці помітили чоловіка, що пересувався на електробайку та намагався покинути місце події в обхід блокпосту. На вимогу правоохоронців водій не зупинився, відтак був затриманий примусово. Як виявилося згодом, чоловік намагався втекти не випадково, оскільки на мобільних пристроях затриманого містилися докази причетності до розвідувальної та диверсійної діяльності проти народу України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згідно з датами ця особа займалася такою діяльністю практично з початку бойових дій.

Нагадаємо, ворожа ботоферма розсилала заклики українським силовикам.

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