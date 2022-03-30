«Розстрілювали і закатували в асфальт». Мер Ірпеня розповів про злочини рашистів

В Ірпені загинуло до 300 мирних жителів

За попередніми даними в місті Ірпінь під Києвом загинуло близько 300 цивільних та до 50 українських військових. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, окупанти просто розстрілювали людей, «які їм не подобалися».

«Може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, уже які були вбиті, роздавлювали й просто закатували в асфальт», – розповів Маркушин.

Він додав, що в місті загинуло 16 хлопців з тероборони, а 29 потрапили в лікарню. Разом із ЗСУ, на його думку, загинуло до 50 людей і поранено приблизно 100.

Також мер повідомив, що наразі невідома точна кількість жертв серед цивільних, однак за попередньою інформацією загинуло до 300 людей.

«У той час, коли були дуже потужні військові дії, коли сутками йшов обстріл, людей просто хоронили у дворах, на території парків. Я думаю, приблизно 200-300 людей, на жаль, загинуло», – зазначив Маркушин.

Він уточнив, що багато мирних жителів загинули під завалами. За його словами, 50 відсотків міста й критичної інфраструктури зруйновано, але завали, під якими можуть бути люди, ще не розбирали.

Також міський голова підтвердив інформацію про те, що російські військові змушували роздягатись мешканців Ірпеня й тримали їх в підвалах.

«Вони не тільки роздягали й обшукували їх, у нас є деякі факти про знущання над жінками», – наголосив мер.

Крім цього, окупанти відокремлювали хлопців від жінок, щоб потім використати їх для обміну на полонених.

Також мер повідомив, що у звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.

Нагадаємо, що в Ірпені влада розпочинає пошук зниклих осіб, є контактний телефон.

Раніше воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня.

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