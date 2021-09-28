У Києві адвокат підробив документи та привласнив дві квартири вартістю 2,5 млн грн

Встановлюються всі учасники злочинної схеми заволодіння чужими квартирами

Правоохоронці повідомили про підозру адвокату за фактом шахрайського заволодіння двома квартирами у столиці на підставі підроблених документів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років підозрюваний та невстановлені слідством особи підробили правовстановлюючі документи на дві квартири у Києві, що належали померлим особам. У подальшому на підставі цих документів адвокат заволодів вказаними квартирами. При цьому однією з квартир адвокат заволодів, використовуючи паспортні документи власного клієнта без відома останнього, та надалі з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна відчужив її на користь третіх осіб.

Таким чином шахрайськими діями групи осіб, до якої входив підозрюваний, завдано шкоду спадкоємцям на загальну суму понад 2,5 млн грн.

Наразі керівником Київської міської прокуратури погоджено повідомлення про підозру адвокату та вирішується питання про обрання останньому запобіжного заходу.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні на вказані квартири окружною прокуратурою накладено арешт.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.