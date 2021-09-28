Новий вид шахрайства в Києві: у підприємців виманюють гроші за рекламу

Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама» попереджає киян про шахраїв

Аферисти пропонують за гроші терміново оформити дозвіл на рекламну конструкцію

У Києві з’явився новий вид шахрайства. Аферисти під виглядом боротьби з нелегальними рекламними засобами виманюють гроші в підприємців. Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

«Невідомі від імені Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама» через телеграм повідомляють про дату демонтажу незаконного рекламного засобу і пропонують за гроші терміново оформити дозвіл, щоб він не підлягав демонтажу», – йдеться в повідомленні.

Для достовірності шахраї надсилають скрін з інформацією про конструкцію, яка знаходиться у відкритому доступі на мапі рекламних конструкцій Києва.

Комунальники наголошують, що офіційне спілкування з власниками рекламних засобів відбувається виключно за допомогою листів із підписом та печаткою, в жодному разі не використовуються для цього будь-які мессенджери.

Зазначається, що оформлення вивіски чи рекламного засобу безкоштовне і не має послуг пришвидшення отримання погоджувальних чи дозвільних документів.

Управління з питань реклами КМДА нагадує, що мапа рекламних засобів є публічною і дозволяє будь-кому побачити будь-яку рекламну конструкцію міста та інформацію по ній.

Всі вимоги про усунення порушень та накази на демонтаж завжди публікуються на сайті Управління.

«Будьте пильними, не піддавайтесь на провокації та за жодних обставин не перераховуйте кошти! У разі, якщо ви отримали таку пропозицію, просимо звертатись до Національної поліції», – закликає Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

До слова, у «Дії» з'явиться функція-попередження про шахраїв. Зокрема, якщо хтось намагатиметься оформити кредит на користувача додатку «Дія», останньому приходитиме повідомлення про те, що банк перевіряє його історію.