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    Шахрайство на понад 600 тисяч гривень: у Вінниці судитимуть власника турагенції

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    У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. - Шахрайство на понад 600 тисяч гривень: у Вінниці судитимуть власника турагенції
    У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
    Фото з відкритих джерел

    Від дій чоловіка постраждали 48 вінничан

    У Вінниці власник турагенції, який ошукав пів сотні містян, піде під суд. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

    Чоловік пообіцяв влаштувати участь дітей у міжнародному конкурсі в Болгарії, але просто привласнив зібрані гроші. У 2019 році чоловік пообіцяв батькам вихованців однієї з музичних шкіл Вінниці послуги з організації участі в міжнародному конкурсі, запевнивши батьків дітей і викладачів музичної школи, що за встановлену плату забезпечить весь комплекс послуг: трансфер до Болгарії, бронювання номерів в готельному комплексі та безпосередню участь дітей у конкурсі.

    Але чоловік не мав наміру виконувати обіцяне, а просто привласнив 649 тисяч гривень. Тепер за шахрайські дій він відповідатиме в суді. У разі доведення його вини, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

    Від дій турагента постраждали 48 вінничан.

    Нагадаємо, у Києві орудувала банда шахраїв під виглядом поліцейських.

    До слова, у Дніпрі у виправній колонії правоохоронці викрили 30-річного ув'язненого, який за допомогою смартфону створив інтернет-магазин та ошукував людей, пропонуючи їм купити побутову техніку, якої в нього не було.

    Нещодавно фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень.

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    Теги: банда суд шахрайство гроші Вінниця ПДВ чоловік
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    Шахрайство на понад 600 тисяч гривень: у Вінниці судитимуть власника турагенції