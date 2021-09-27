Шахрайство на понад 600 тисяч гривень: у Вінниці судитимуть власника турагенції

У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Від дій чоловіка постраждали 48 вінничан

У Вінниці власник турагенції, який ошукав пів сотні містян, піде під суд. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Чоловік пообіцяв влаштувати участь дітей у міжнародному конкурсі в Болгарії, але просто привласнив зібрані гроші. У 2019 році чоловік пообіцяв батькам вихованців однієї з музичних шкіл Вінниці послуги з організації участі в міжнародному конкурсі, запевнивши батьків дітей і викладачів музичної школи, що за встановлену плату забезпечить весь комплекс послуг: трансфер до Болгарії, бронювання номерів в готельному комплексі та безпосередню участь дітей у конкурсі.

Але чоловік не мав наміру виконувати обіцяне, а просто привласнив 649 тисяч гривень. Тепер за шахрайські дій він відповідатиме в суді. У разі доведення його вини, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Від дій турагента постраждали 48 вінничан.

Нагадаємо, у Києві орудувала банда шахраїв під виглядом поліцейських.

До слова, у Дніпрі у виправній колонії правоохоронці викрили 30-річного ув'язненого, який за допомогою смартфону створив інтернет-магазин та ошукував людей, пропонуючи їм купити побутову техніку, якої в нього не було.

Нещодавно фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень.