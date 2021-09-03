Як не залишитися без спадщини та не стати жертвою шахраїв: основні помилки українців

Актуальні поради допоможуть розібратися з нюансами оформлення заповітів та правил спадкування

Дуже часто українці стикаються з проблемами, коли хочуть отримати спадок померлого родича. Деякі проблеми пов'язані з незнанням законів, інші – з недосконалою нормативною базою, чим користуються шахраї. Як заявив старший партнер АК «Кравець і партнери» Ростислав Кравець, найголовніша проблема – пропуск термінів прийняття спадщини. Про це пише UBR.ua.

«Справу про спадкування потрібно відкривати протягом шести місяців після смерті спадкодавця. Хоча багато людей через незнання чекають, коли пройде півроку і тоді виявляється, що час втрачено», – уточнив він.

За словами Кравця, ще одна проблема полягає в тому, що тепер кредитори мають право звертатися до спадкоємців протягом шести місяців із моменту прийняття спадщини, а не відкриття справи про спадщину.

Експерт попередив, що тепер кредитори можуть з'явитися з «нізвідки» і показати боргову розписку, яку залишив уже померлий родич.

Адвокат ЮК Riyako & Partners Катерина Аніщенко в свою чергу зазначила, що ще одним важливим моментом є те, що спадок, як за законом, так і за заповітом, приймається все повністю, без застережень.

«Не можна прийняти будинок у спадщину та при цьому не прийняти квартиру або відмовитися від грошового боргу. Тобто діє правило «Або все, або нічого», – сказала вона.

Спростити справа може заповіт, впевнені фахівці.

«Дуже часто трапляється, що особа становить кілька заповітів. При цьому останні заповіти, наприклад, складаються взагалі, коли особа перебуває в лікарні, не усвідомлює своїх дій. І тут виявляється, що є ще однин заповіт», – розповів Ростислав Кравець.

Після цього з'являється питання про те, чи був укладач заповіту на той момент дієздатним. Цим часто користуються шахраї.

Щоб не стати жертвою шахрая, потрібно подбати про те, що в заповіті правильно були вказані особисті дані спадкоємця. Бажано, щоб була вказана дата народження особи, на яку складено заповіт.

За словами Катерини Аніщенко, спадкоємцем за заповітом може бути вказана будь-яка людина. Але навіть при наявності заповіту можна виявитися не одноосібним спадкоємцем.

Така ситуація можлива, наприклад, коли у спадкодавця були близькі родичі, які не вказані в заповіті. В їх число входять діти, батьки, малолітні, неповнолітні або непрацездатні спадкоємці першої черги.

«Ці обставини дають можливість цим особам отримати свою обов'язкову частку в спадковому майні, адже незалежно від змісту заповіту, закон гарантує певну частку спадщини, яка називається обов'язковою частиною», – зазначила Катерина Аніщенко.

Які потрібні документи для отримання спадщини

Керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько розповів, які документи потрібно подавати, щоб отримати у власність нерухоме та рухоме майно, якщо не було складено заповіт:

заяву про прийняття спадщини за законом;

паспорт спадкоємця;

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера;

свідоцтво про смерть, видане відділом реєстрації актів цивільного стану;

підтвердження родинних відносин (свідоцтво про народження / одруження / рішення суду про факт спільного проживання);

документи, що підтверджують місце відкриття спадщини;

довідку про останнє місце проживання померлого (надає ЖЕК);

будинкова книга із записом про постійне проживання померлого;

документ на успадковане майно (квартиру / будинок / автомобіль).

Скільки коштує отримати спадщину

Спадкоємцям деяких груп необхідно платити податок за отримання майна. Однак вказане правило не відноситься до першої та другої черг спадкоємців – вони звільнені від сплати податку на доходи фізосіб, зазначила Катерина Аніщенко.

Всі інші групи спадкоємців повинні заплатити 5% податок на дохід і 1,5% військового збору.

Загальна вартість податку буде розраховуватися від суми вартості майна. Якщо спадкоємці не є громадянами України, то для них витрати збільшуються – до 18,5% податку на дохід плюс 1,5% військового збору.

За словами адвоката ЮК Riyako & Partners, за отримання свідоцтва на спадщину необхідно буде сплатити держмито в два неоподатковувані мінімуми доходів громадян (34 грн).

Вартість оформлення спадщини у нотаріуса становить 800-1200 грн – у зазначену суму, зазначив Ігор Ясько, вже входять державні збори.

Бувають випадки, коли в справі про спадщину «гра не варта свічок». Наприклад, нерухомість потрібно переоформляти, кликати оцінювача – це платно – і з суми його оцінки платити податки (від сплати податків звільнена тільки перша черга спорідненості). Також з майном можуть йти і борги .

Тому перш за все потрібно визначитися, чи доцільно наслідувати що-небудь.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики ініціювали внесення чергових змін до правил вступу у спадок. Зокрема, запропоновано розробити механізм компенсації коштів, які держава витратила на утримання літніх громадян в органах опіки.