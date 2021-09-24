Нардепа судитимуть за ухилення від сплати понад 180 млн грн податків

Депутат займався комерцією з нерухомістю, а доходи декларував не як підприємець, а як фізична особа

Прокуратура завершила досудове розслідування відносно народного депутата за фактом умисного ухилення від сплати податків понад 118 млн гривень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в п'ятницю, 24 вересня.

Встановлено, що протягом 2012 – 2019 років нардеп продавав квартири в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка під Києвом без реєстрації фізичною особою-підприємцем або юридичною особою.

фото: Офіс генпрокурора

Доходи від продажу нерухомості він декларував як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

За даними експертизи, такі дії призвели до ненадходження до держбюджету понад 118 млн грн податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість.

Підозрюваному і його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Віктора М’ялика з групи «За майбутнє». У березні цього року йому оголосили про підозру.