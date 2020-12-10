SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу

У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж

SkyUp у грудні і січні виконає спеціальні нерегулярні рейси по п'яти маршрутах з Києва та Львова в міста Європи.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

«Цими рейсами можна буде виїхати за кордон або повернутися до України», – підкреслили в повідомленні.

Куди і коли полетить:

19.12.2020

Київ – Пардубіце, Пардубіце – Київ

20.12.2020

Львів – Неаполь, Неаполь – Львів

Львів – Прага, Прага – Львів

22.12.2020

Львів – Париж (Бове), Париж (Бове) – Львів

03.01.2021

Київ – Прага, Прага – Київ

Квитки на всі рейси продаються за стандартними тарифами – Basic, Standard, Flex. Перевірити ціну перельоту можна на сайті SkyUp.

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.

Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку. Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях.