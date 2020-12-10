SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу
У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж
SkyUp у грудні і січні виконає спеціальні нерегулярні рейси по п'яти маршрутах з Києва та Львова в міста Європи.
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.
«Цими рейсами можна буде виїхати за кордон або повернутися до України», – підкреслили в повідомленні.
Куди і коли полетить:
19.12.2020
- Київ – Пардубіце, Пардубіце – Київ
20.12.2020
- Львів – Неаполь, Неаполь – Львів
- Львів – Прага, Прага – Львів
22.12.2020
- Львів – Париж (Бове), Париж (Бове) – Львів
03.01.2021
Київ – Прага, Прага – Київ
Квитки на всі рейси продаються за стандартними тарифами – Basic, Standard, Flex. Перевірити ціну перельоту можна на сайті SkyUp.
Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.
У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.
Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.
Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку. Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях.