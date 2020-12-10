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    Економіка та фінанси

    SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу

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    SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу - SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу
    SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу

    У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж

    SkyUp у грудні і січні виконає спеціальні нерегулярні рейси по п'яти маршрутах з Києва та Львова в міста Європи.

    Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

    У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

    «Цими рейсами можна буде виїхати за кордон або повернутися до України», – підкреслили в повідомленні.

    Куди і коли полетить:

    19.12.2020 

    • Київ – Пардубіце, Пардубіце – Київ

    20.12.2020 

    • Львів – Неаполь, Неаполь – Львів
    • Львів – Прага, Прага – Львів

    22.12.2020

    • Львів – Париж (Бове), Париж (Бове) – Львів

    03.01.2021

    Київ – Прага, Прага – Київ

    Квитки на всі рейси продаються за стандартними тарифами – Basic, Standard, Flex. Перевірити ціну перельоту можна на сайті SkyUp.

    Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

    У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер.  Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. 

    Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямкуПольоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях. 

    Теги: Запоріжжя Київ Єгипет Неаполь Львів Париж авіаперевезення SkyUp
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