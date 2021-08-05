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    Під Києвом Skoda врізалась у бетонну огорожу, є жертва

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    Автомобіль у результаті зіткненням із огорожею отримав серйозні пошкодження - Під Києвом Skoda врізалась у бетонну огорожу, є жертва
    Автомобіль у результаті зіткненням із огорожею отримав серйозні пошкодження
    Фото: ДСНС

    Водій автомобіля загинув на місці ДТП

    У четвер, 5 серпня, вранці сталася дорожньо-транспортна пригоду поблизу с. Дударків на Київщині. Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль о 07:00.

    До місця виклику направлено рятувальників, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Було встановлено, що водій автомобіля Skoda Fabia не впорався з керуванням, автівка зіткнулася з бетонною огорожею. Водій загинув на місці.

    Рятувальники провели деблокацію загиблого водія з понівеченого автомобіля.

    На місці виклику працювало 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

    Як повідомлялося, 4 серпня близько 22 години на вул. Ізюмській, 1/3 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в легковому автомобілі була затиснута пасажирка. За допомогою пневматичного інструменту рятувальники вивільнили жінку та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

    4 серпня у селищі Бишів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В автопригоді загинуло подружжя з Києва.

    2 серпня на 25 км автодороги Київ–Ковель трапилась автопригода за участю трьох автомобілів. Водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з автомобілем Audi, який в свою чергу спричинив зіткнення з легковиком Opel.

    2 серпня на вул. Саперно-Слобідській в Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій Volkswagen не впорався з керуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.

    Теги: ДТП ДСНС смерть водій Київщина автомобіль рятувальники
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    Під Києвом Skoda врізалась у бетонну огорожу, є жертва