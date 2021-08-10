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    У ДТП на Київщині загинула однорічна дитина

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    Внаслідок аварії хлопчик 2020 року народження загинув - У ДТП на Київщині загинула однорічна дитина
    Внаслідок аварії хлопчик 2020 року народження загинув
    Фото: Київ Оперативний

    Водій Nissan, прямуючи із другорядної дороги, не пропустив автомобіль Skoda і допустив зіткнення

    На перехресті доріг між селами Мирівка і Горохове Кагарлицького району Київської області у понеділок, 9 серпня, зіткнулися Nissan Maxima і Skoda Octavia, в результаті чого загинула дитина, повідомляє Київ Оперативний.

    «За попередньою інформацією, Nissan Maxima, прямуючи із другорядної дороги, не пропустив автомобіль Skoda Octavia і скоїв зіткнення», - зазначено в повідомленні.

    При цьому в Nissan перебували чотири людини, серед яких двоє дітей. Внаслідок аварії хлопчик 2020 року народження загинув.

    На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.

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    У ДТП на Київщині загинула однорічна дитина
    У ДТП на Київщині загинула однорічна дитина
    У ДТП на Київщині загинула однорічна дитина
    У ДТП на Київщині загинула однорічна дитина
    Фото: Київ Оперативний

    Як повідомлялося, 6 серпня пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Трагедія трапилася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.

    Теги: трагедія ДТП Київ дороги автомобіль Skoda Octavia Skoda Nissan
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    У ДТП на Київщині загинула однорічна дитина