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    У Києві на переході автомобіль зніс пішохода (відео)

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    ДТП сталась на пішохідному переході - У Києві на переході автомобіль зніс пішохода (відео)
    ДТП сталась на пішохідному переході
    Фото: скріншот із відео

    Водій не зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів

    У понеділок, 9 серпня, на перехресті Повітрофлотського проспекту і вул. Стадіонної сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Аварія трапилась на нерегульованому пішохідному переході.

    Автомобілі зупинилися, щоб пропустити пішоходів, а водій у лівому швидкісному ряду не звернув увагу на дорожню ситуацію і збив пішохода.

    Повідомляється, що хлопець живий, але отримав важкі травми.

    Як повідомлялося, 6 серпня пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Трагедія трапилася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    У Києві на переході автомобіль зніс пішохода (відео)