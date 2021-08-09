У Києві на переході автомобіль зніс пішохода (відео)
Водій не зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів
У понеділок, 9 серпня, на перехресті Повітрофлотського проспекту і вул. Стадіонної сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Аварія трапилась на нерегульованому пішохідному переході.
Автомобілі зупинилися, щоб пропустити пішоходів, а водій у лівому швидкісному ряду не звернув увагу на дорожню ситуацію і збив пішохода.
Повідомляється, що хлопець живий, але отримав важкі травми.
Як повідомлялося, 6 серпня пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Трагедія трапилася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.