У Києві на переході автомобіль зніс пішохода (відео)

Водій не зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів

У понеділок, 9 серпня, на перехресті Повітрофлотського проспекту і вул. Стадіонної сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Аварія трапилась на нерегульованому пішохідному переході.

Автомобілі зупинилися, щоб пропустити пішоходів, а водій у лівому швидкісному ряду не звернув увагу на дорожню ситуацію і збив пішохода.

Повідомляється, що хлопець живий, але отримав важкі травми.

Як повідомлялося, 6 серпня пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Трагедія трапилася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.