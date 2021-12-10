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    Повалені негодою дерева наробили лиха на Київщині (фото)

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    Рятувальники розпиляли дерево та прибрали з дороги - Повалені негодою дерева наробили лиха на Київщині (фото)
    Рятувальники розпиляли дерево та прибрали з дороги
    фото: Бучанське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області

    Дерево пошкодило три легкових автомобілі

    9 грудня рятувальники Бучанського району надали допомогу у звільненні транспортних засобів від поваленого дерева у смт Гостомель. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    У результаті падіння стовбура дерева три легкових автомобілі зазнали пошкоджень.

    Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розпиляли повалений стовбур та звільнили автомобілі.

    Раніше рятувальники прибрали повалене дерево з проїжджої частини між населеними пунктами с. Берестянка та с. Шибене. Тут дерево впало на проїжджу частину та перегородило дорогу.

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    Повалені негодою дерева наробили лиха на Київщині (фото)
    Повалені негодою дерева наробили лиха на Київщині (фото)
    Повалені негодою дерева наробили лиха на Київщині (фото)
    фото: Бучанське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області

    Рятувальниками було проведено роботу з розрізання дерева бензопилою та оперативно прибрано дерево з дороги.

    Як повідомлялося, крижаний полон, у який потрапив Київ з 8 грудня, став причиною пошкодження близько 760 дерев.

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    Теги: ДСНС дороги Київщина рятувальники негода
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    Повалені негодою дерева наробили лиха на Київщині (фото)