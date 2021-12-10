Повалені негодою дерева наробили лиха на Київщині (фото)

Рятувальники розпиляли дерево та прибрали з дороги

Дерево пошкодило три легкових автомобілі

9 грудня рятувальники Бучанського району надали допомогу у звільненні транспортних засобів від поваленого дерева у смт Гостомель. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

У результаті падіння стовбура дерева три легкових автомобілі зазнали пошкоджень.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розпиляли повалений стовбур та звільнили автомобілі.

Раніше рятувальники прибрали повалене дерево з проїжджої частини між населеними пунктами с. Берестянка та с. Шибене. Тут дерево впало на проїжджу частину та перегородило дорогу.

Рятувальниками було проведено роботу з розрізання дерева бензопилою та оперативно прибрано дерево з дороги.

Як повідомлялося, крижаний полон, у який потрапив Київ з 8 грудня, став причиною пошкодження близько 760 дерев.



