Київ у крижаному полоні. Ваги льоду не витримали понад 700 дерев (фото)

Навіть здорові дерева не витримують навантаження

Крижаний полон, у який потрапив Київ з 8 грудня, став причиною пошкодження близько 760 дерев. Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Так, до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» перші дзвінки про пошкоджені дерева почали надходити 8 грудня о 14 годині. За добу аварійні бригади здійснили 140 виїздів, і кияни продовжують телефонувати. Зокрема, мова йде про території біля житлових будинків, шкіл, дитсадків.

Районні комунальники також продовжують прибирати наслідки негоди на своїх балансових територіях. Вагу криги, що намерзла на гіллях та стовбурах, не витримали понад 600 дерев у парках та скверах: 71 дерево зламано повністю та ще 544 пошкоджені, з обламаним гіллям.

Зеленбудівці зазначають, що під вагою криги, а також під час налипання мокрого снігу ламаються навіть здорові дерева, оскільки не витримують навантаження.

Як відомо, 8 грудня та вночі 9 грудня в Києві йшов крижаний дощ. Деякі дерева не витримують обледеніння. Вдень 8 грудня було зафіксовано декілька падінь дерев через погодні умови.

8 грудня ввечері на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево впало на електродроти. Усі три смуги руху було перекрито.

9 грудня вранці на вулиці Нагірній, 23 у Шевченківському районі Києва на дорогу впало дерево, заблокувавши рух транспорту.

9 грудня на вулиці Пилипа Орлика в Печерському районі Києва велетенська гілка впала на припаркований автомобіль Audi.

За прогнозом синоптиків, в Києві до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня утримається туман, видимість 200-500 м, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).