Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев

За допомогою спецтехніки рятувальники прибирають локації від повалених дерев

До рятувальники продовжують надходити виклики про повалені дерева

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» за добу прибрали десять локацій від повалених негодою дерев. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Так, станом на 14:00 9 грудня за допомогою спецтехніки рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» прибрали:

зламану гілку на вулиці Мазепи, 12 (виклик надійшов о 20:00 8 грудня);

дерево, що впало на проїжджу частину на вулиці Катерини Білокур, 4 (виїзд відбувся о 20:40 8 грудня);

дерево, яке перегородило проїжджу частину на вулиці Богдана Гаврилишина, 18 (роботи виконували з 00:00 9 грудня);

дерево, що впало на трасу на Мінському проспекті біля хутору Микільського (роботи з прибирання виконували з 05:30 9 грудня);

дерево, що впало на дорогу на вулиці Ушинського, 27 (виклик надійшов о 06:00 9 грудня);

дерево на дорозі на вулиці Полковій, 57-В (виїзд відбувся о 07:00 9 грудня);

дерево, що впало на вулиці Пушкінській, 12 (роботи тривали з 07:30 9 грудня);

дерево, що впало на будівлю на вулиці Багговутівській, 1 (виїзд відбувся о 9:30 9 грудня);

дерево, що впало на автомобіль, на провулку Лабораторному, 9 (роботи з ліквідації наслідків виконували з 10:44 9 грудня);

дерево, що впало на вулиці Московській, 39-А (роботи почали виконувати о 12:50 9 грудня).

Рятувальники продовжують відпрацьовувати виклики.

Як відомо, 8 грудня та вночі 9 грудня в Києві йшов крижаний дощ. Деякі дерева не витримують обледеніння.

Крижаний полон, у який потрапив Київ з 8 грудня, став причиною пошкодження близько 760 дерев.