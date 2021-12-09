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    Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев

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    За допомогою спецтехніки рятувальники прибирають локації від повалених дерев - Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев
    За допомогою спецтехніки рятувальники прибирають локації від повалених дерев
    фото: Київська служба порятунку

    До рятувальники продовжують надходити виклики про повалені дерева

    Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» за добу прибрали десять локацій від повалених негодою дерев. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

    Так, станом на 14:00 9 грудня за допомогою спецтехніки рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» прибрали:

    • зламану гілку на вулиці Мазепи, 12 (виклик надійшов о 20:00 8 грудня);
    • дерево, що впало на проїжджу частину на вулиці Катерини Білокур, 4 (виїзд відбувся о 20:40 8 грудня);
    • дерево, яке перегородило проїжджу частину на вулиці Богдана Гаврилишина, 18 (роботи виконували з 00:00 9 грудня);
    • дерево, що впало на трасу на Мінському проспекті біля хутору Микільського (роботи з прибирання виконували з 05:30 9 грудня);
    • дерево, що впало на дорогу на вулиці Ушинського, 27 (виклик надійшов о 06:00 9 грудня);
    • дерево на дорозі на вулиці Полковій, 57-В (виїзд відбувся о 07:00 9 грудня);
    • дерево, що впало на вулиці Пушкінській, 12 (роботи тривали з 07:30 9 грудня);
    • дерево, що впало на будівлю на вулиці Багговутівській, 1 (виїзд відбувся о 9:30 9 грудня);
    • дерево, що впало на автомобіль, на провулку Лабораторному, 9 (роботи з ліквідації наслідків виконували з 10:44 9 грудня);
    • дерево, що впало на вулиці Московській, 39-А (роботи почали виконувати о 12:50 9 грудня).

    Рятувальники продовжують відпрацьовувати виклики.

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    Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев
    Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев
    Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев
    Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев
    Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев
    Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев
    Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев

    Як відомо, 8 грудня та вночі 9 грудня в Києві йшов крижаний дощ. Деякі дерева не витримують обледеніння.

    Крижаний полон, у який потрапив Київ з 8 грудня, став причиною пошкодження близько 760 дерев.

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    Теги: Київ рятувальники негода дощ
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    Наслідки крижаного дощу в Києві: рятувальники прибрали десять повалених дерев