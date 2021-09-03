У Києві біля станції метро помітили лося (відео)

Перехожі хвилюються, щоб тварина не «вискочила» на дорогу

Біля станції метро «Житомирська» в Києві перехожі побачили лося. Він вільно гуляв дорогою і зовсім не боявся, коли його знімали. Про це повідомляє «Телеканал Київ»

Тварину помітили 3 вересня. У мережі опублікували відео зустрічі. Люди здебільшого позитивно відреагували на цю подію.

Лося зустріли на вуличці поблизу станції метро. Одразу поряд розташована траса. Перехожі хвилюються, щоб тварина не «вискочила» на дорогу.

У мережі люди по-різному реагували на відео. Одні дивувалися, а інші казали, що це – звична справа. Ось кілька реакцій:

«Біля Макарова зустріли 5 оленів минулого літа»;

«Пф, я їх кожен день на дорогах Києва бачу»;

«Лось увічливий?»;

«Зустріч лося з оленем»;

«А де візок Діда Мороза?»

«Тварини тягнуться до людей, а від них – тільки зло».

Автор відео сам кумедно коментує ситуацію. Багато реакцій під відео саме через його слова.

«Він на мене йде, мені страшно. Що робити в таких ситуаціях? Він – агресивний?», – запитує хлопець.

Нагадаємо, минулого року в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось.

Раніше кияни вже бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.

Як писав «Главком», у січні 2020 року сохатого бачили у приватному секторі поблизу проспекту Науки.