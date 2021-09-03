  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Голуб в масці претендує на перемогу - Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Голуб в масці претендує на перемогу

    Голосування за кращий знімок триватиме до 10 жовтня 2021 року

    Комітет Comedy Wildlife Photography Awards оголосив фіналістів конкурсу смішних фотографій дикої природи. Всього у фінал вийшли більше 40 робіт, на яких зображені кумедні моменти з життя тварин.

    1 з 47
    на весь екран згорнути
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography

    Журі конкурсу розглянуло понад 7000 заявок.

    «Величезна кількість зображень, які ми отримуємо щороку, демонструють прагнення до участі в охороні природи і нагадують нам, що дика природа дійсно неймовірна і забавна, і ми повинні зробити все можливе, щоб її захистити», – зазначив один з організаторів Пол Джойсон-Хікс.

    Серед учасників, які претендують на перемогу, голуб в масці, веселий тюлень, ведмеді, які танцюють, і сердитий шпак. Голосування за кращий знімок триватиме до 10 жовтня 2021 року. Переможці будуть оголошені на церемонії нагородження 22 жовтня.

    Міжнародний конкурс смішних фотографій тварин був заснований в 2015 році фотографами Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Салламом, які з гумором хотіли допомогти збереженню дикої природи.

    Теги: конкурс тварини природа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography