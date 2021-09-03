Найсмішніші фото тварин. Стали відомі фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography

Голосування за кращий знімок триватиме до 10 жовтня 2021 року

Комітет Comedy Wildlife Photography Awards оголосив фіналістів конкурсу смішних фотографій дикої природи. Всього у фінал вийшли більше 40 робіт, на яких зображені кумедні моменти з життя тварин.

Журі конкурсу розглянуло понад 7000 заявок.

«Величезна кількість зображень, які ми отримуємо щороку, демонструють прагнення до участі в охороні природи і нагадують нам, що дика природа дійсно неймовірна і забавна, і ми повинні зробити все можливе, щоб її захистити», – зазначив один з організаторів Пол Джойсон-Хікс.

Серед учасників, які претендують на перемогу, голуб в масці, веселий тюлень, ведмеді, які танцюють, і сердитий шпак. Голосування за кращий знімок триватиме до 10 жовтня 2021 року. Переможці будуть оголошені на церемонії нагородження 22 жовтня.

Міжнародний конкурс смішних фотографій тварин був заснований в 2015 році фотографами Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Салламом, які з гумором хотіли допомогти збереженню дикої природи.