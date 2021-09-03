У київській школі невідомий розбризкав перцевий балончик
Діти жаліються на кашель та важке дихання
В одній із київських шкіл розбризкали перцевий балончик. Школярів через інцидент відпускають додому. Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Інцидент стався у школі №97, що по вулиці Олени Теліги, після опівдня.
«Дітей повиводили на вулицю та зараз відпускають додому. Деякі із дітей скаржаться на кашель та важкість дихання», – вказано у повідомленні.
Педагоги на місці очікують на правоохоронців, які мають встановити деталі інциденту та того, хто це зробив.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва підліток на велосипеді зістрибнув з покрівлі ґанку школи № 212.
До слова, у столичному навчальному закладі №58, що у Шевченківському районі Києва, вчителька побила учня з інвалідністю.
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