У київській школі невідомий розбризкав перцевий балончик

Діти жаліються на кашель та важке дихання

В одній із київських шкіл розбризкали перцевий балончик. Школярів через інцидент відпускають додому. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Інцидент стався у школі №97, що по вулиці Олени Теліги, після опівдня.

«Дітей повиводили на вулицю та зараз відпускають додому. Деякі із дітей скаржаться на кашель та важкість дихання», – вказано у повідомленні.

Педагоги на місці очікують на правоохоронців, які мають встановити деталі інциденту та того, хто це зробив.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва підліток на велосипеді зістрибнув з покрівлі ґанку школи № 212.

До слова, у столичному навчальному закладі №58, що у Шевченківському районі Києва, вчителька побила учня з інвалідністю.

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