«Укрзалізниця» відновила рух поїздів Київ–Авдіївка

Днями рух потягів обмежили через обстріли

Із завтрашнього дня відновлюється рух потягів Київ–Авдіївка. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Днями рух потягів обмежили через обстріли.

«Як зазначається, з 4 вересня потяги №136/135 «Укрзалізниці». Київ – Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху. Нагадаємо, обмеження руху для цих поїздів УЗ запровадила 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 – до станції Очеретине№, – зазначається у повідомленні.

До слова, 28 серпня зранку розпочалися обстріли. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Також, «Укрзалізниця» нагадала про можливість купувати квитки зі знижкою.

Нагадаємо, співробітницю «Укрзалізниці» на вокзалі у Запоріжжі, яка не давала спати дітям у залі відпочинку, таки покарали. Цю працівницю звільнили з посади, а ще двох, які «засвітилися» у відео, притягнули до дисциплінарної відповідальності.