У Києві буде створена Мапа доступності міста

Києву слід ще багато зробити для того, щоб місто стало доступнішим для маломобільних людей

Створення мапи передбачає проведення аудиту міського простору на предмет доступності для маломобільних осіб

З метою забезпечення умов для повноцінного користування міським середовищем всіма мешканцями Києва розроблено проєкт рішення «Про створення та впровадження Мапи доступності міста Києва». Київська міська рада підтримала створення такої мапи. Рішення підтримали 85 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Ініціаторкою проєкту рішення стала депутатка Київської міської ради, секретарка постійної комісії з питань екологічної політики Євгенія Кулеба. Співавторка – депутатка Київської міської ради, заступниця голови постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Ксенія Семенова.

Рішення передбачає позначення на мапі інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» безбар'єрних маршрутів та місць, доступних для маломобільних людей. Також передбачено включення відповідного сервісу до застосунку «Київ цифровий».

«Успішна та стала політика на місцевому рівні залежить від облаштування доступних та безпечних маршрутів, громадських просторів для жінок та чоловіків. Мобільність та доступ до транспорту сприяють належній реалізації прав, зокрема і маломобільних груп населення. Це стосується доступу до роботи, культурних та освітніх установ, об’єктів соціальної сфери», – зазначила Кулеба.

За словами депутатки, відповідно до прийнятого рішення буде створено програмний модуль «Інформаційна база об’єктів соціальної сфери в місті Києві» та інформаційний шар «Мапа доступності міста Києва».

«Таким чином, рішення передбачає проведення аудиту міського простору на предмет доступності, розроблення «дорожньої карти» заходів з облаштування безбар’єрного середовища в місті, створення інтерактивної мапи, яка відображатиме поточний стан міського середовища та допомагатиме людині будувати безпечний та доступний маршрут з точки А в точку В», – підкреслила Кулеба.

Додамо, що прийняття рішення зумовлено необхідністю забезпечити виконання «Плану дій з досягнення рівності та імплементації Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті територіальної громади міста Києва на 2021–2023 роки», затвердженого у березні 2021 року.