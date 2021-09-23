За паркування авто в Києві платитимуть не всі: хто отримав пільги

З 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування

Учасники бойових дій паркуватимуться безкоштовно

У Києві пільги на користування місцями для паркування отримають учасники антитерористичної операції на сході України, операції Об'єднаних сил та члени сімей загиблих осіб, які мали статус учасників бойових дій. Таке рішення ухвалила Київська міська рада на своєму засіданні. За це проголосував 81 депутат.

За словами депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Порайка, метою прийняття цього рішення є розширення наявного обсягу соціальних пільг для осіб, які є учасниками бойових дій, членів сімей загиблих осіб, які мали статус учасників бойових дій, передбачених чинним законодавством України, шляхом надання пільг при користуванні місцями для паркування.

«Необхідно зменшити економічний тиск та створити додаткові умови соціального захисту для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил. Важливо визнавати їх особливі заслуги перед державою й українським народом та надавати право на безкоштовне паркування при користуванні місцями для паркування у місті Києві», – зазначив Порайко.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

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