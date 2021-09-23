Київрада звернулася до правоохоронців щодо недопущення захоплення земель столиці

Мер Києва Віталій Кличко особисто звернувся до посадових осіб Київської області, Держгеокадастру і правоохоронних органів з вимогою не допустити порушення прав територіальної громади Києва

Держгеокадстр протягом двох років не вносить існуючу межу міста Києва до Державного земельного кадастру, незважаючи на численні звернення Київради

Депутати Київської міської ради підтримали звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в Києві та територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста. «За» відповідне звернення проголосували 88 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Так, за словами мера Києва Віталія Кличка, захоплення земель відбувається в значних масштабах та за «мовчазного сприяння» посадовців Держгеокадастру.

Варто зазначити, що з 1989 року і до сьогодні встановлені межі міста Києва не змінювалися. Зокрема, восени 2019 року було віднайдено межу Києва. Всі оригінали документів є в наявності у міста.

Тим не менш, Держгеокадстр протягом двох років не вносить існуючу межу міста Києва до Державного земельного кадастру, незважаючи на численні звернення Київради. Тому місто змушене було звернутися за судовим захистом своїх інтересів. За дорученням мера Києва подано позов до Держгеокадастру та його територіального органу про визнання протиправною бездіяльність цього органу.

«Провадження у справі відкрите. Така бездіяльність посадовців призводить до того, що деякі «сусіди» столиці, зокрема Коцюбинське та Козин, користуючись бездіяльністю Держгеокадастру, квапляться включити сусідні з ними землі міста Києва до своїх територій та розпорядитися земельними ділянками столиці на свій розсуд», – підкреслив Кличко.

Так, рішенням Київської облради від 9 вересня цього року затверджено схему планування території Київської області, з розширенням територій області. Зокрема, меж селища Коцюбинське за рахунок Національного природного парку «Голосіївський», що суперечить затвердженим межам міста Києва.

Департамент земельних ресурсів уже направив відповідні повідомлення про злочин до ДБР, НАБУ, СБУ. А мер Києва Віталій Кличко особисто звернувся до посадових осіб Київської області, Держгеокадастру і правоохоронних органів з вимогою не допустити порушення прав територіальної громади Києва.

Раніше, під час відкриття пленарного засідання Київради, Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру.