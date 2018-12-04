У Києві через аварію 750 будівель залишилися без тепла



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Теплопостачання обіцяють відновити протягом доби

У Солом’янському районі Києва на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі.

Про це 4 грудня повідомляє прес-служба Солом’янської райдержадміністрації.

Зазначається, що внаслідок пориву без теплопостачання залишилось 750 будівель, з них 509 житлових будинків, 10 лікувальних закладів, 23 дитячих навчальних заклади та 11 шкіл.

«Керівництвом Солом’янської райдержадміністрації вживаються всі необхідні заходи щодо сприяння терміновому усуненню аварійної ситуації. Поінформовано відповідні комунальні служби», - говориться у повідомленні.

В РДА заявили, що до ліквідації аварії також залучені представники РТМ «Голосієво» СП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київтеплоенерго», які заявили, що теплопостачання буде відновлено протягом доби.

Зазначається, що колектор перебуває на балансі та обслуговується РТМ «Голосієво».