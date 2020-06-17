У Києві чоловік погрожував підірвати будинок, мешканців евакуювали



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Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі Фото: Нацполіція

П’яний правопорушник пояснити свої дії чітко не зміг

У Києві чоловік погрожував підірвати будинок, мешканців багатоверхівки евакуювала поліція.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці заявили, що на 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його син погрожує підірвати будинок, напустивши в квартирі газу.

Квартира розташована на третьому поверсі багатоповерхівки. Поліцейські евакуювали з квартир будинку всіх мешканців, а саме приміщення працівники профільних служб відключили від енерго- та газопостачання.

Потім встановили, що син заявника на кухні квартири відкрив всі газові конфорки. Однак, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, правопорушник пояснити свої дії чітко не зміг.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили в управління поліції для з’ясування всіх обставин події.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, нещодавно у Києві чоловік погрожував підірвати фірму.