  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату

    • Розсилка
    На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату
    Фото Департаменту комунікації Національної поліції

    Поліція з’ясовує обставини травмування чоловіка

    Житель Ізюмського району намагався звести рахунки з життям, підірвавши гранату. Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Наразі медики борються за його життя.

    14 червня о 9:30 до поліції надійшло повідомлення про те що, на подвір’ї одного з будинків в місті Ізюмі пролунав вибух. В результаті події 62-річний чоловік отримав чисельні травми. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

    На місце виїхали керівники Ізюмського відділу поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції. На даний час з’ясовано, що чоловік мешкав разом з дружиною. Через хворобу він мав постійні розлади здоров’я.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату
    На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату
    Фото Департаменту комунікації Національної поліції

    14 червня чоловік вчинив спробу самогубства. Він вийшов на подвір’я будинку та підірвав гранату, яку тримав у руці. Від вибуху потерпілий отримав чисельні травми.

    Слідчим вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини наразі встановлюються.

    Нагадаємо, 16 травня у Польщі фахівці з боротьби з кіберзлочинністю затримали громадянина України, який схиляв неповнолітніх до вчинення самогубства

    Як повідомлялося, у Казані в наземному газосховище стався вибух скрапленого газу, в результаті події постраждали три людини, одна людина загинула. 

    Читайте також:
    Число жертв внаслідок вибуху бензовоза в Китаї зросло до 19 осіб
    вибух Харківщина поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ