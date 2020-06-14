На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату



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Фото Департаменту комунікації Національної поліції

Поліція з’ясовує обставини травмування чоловіка

Житель Ізюмського району намагався звести рахунки з життям, підірвавши гранату. Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Наразі медики борються за його життя.

14 червня о 9:30 до поліції надійшло повідомлення про те що, на подвір’ї одного з будинків в місті Ізюмі пролунав вибух. В результаті події 62-річний чоловік отримав чисельні травми. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

На місце виїхали керівники Ізюмського відділу поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції. На даний час з’ясовано, що чоловік мешкав разом з дружиною. Через хворобу він мав постійні розлади здоров’я.

14 червня чоловік вчинив спробу самогубства. Він вийшов на подвір’я будинку та підірвав гранату, яку тримав у руці. Від вибуху потерпілий отримав чисельні травми.

Слідчим вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини наразі встановлюються.

Нагадаємо, 16 травня у Польщі фахівці з боротьби з кіберзлочинністю затримали громадянина України, який схиляв неповнолітніх до вчинення самогубства.

Як повідомлялося, у Казані в наземному газосховище стався вибух скрапленого газу, в результаті події постраждали три людини, одна людина загинула.

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