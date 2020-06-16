У Києві іноземець вистрибнув із вікна квартири, в якій виявили тіло жінки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік вистрибнув з вікна третього поверху Фото: Київ оперативний

Тіло жінки виявили рятувальники під час ліквідації пожежі у квартирі

На вулиці Михайлівській у центрі Києва громадянин Німеччини вистрибнув з вікна квартири, у якій пізніше виявили труп.

Чоловік випав з вікна квартири на третьому поверсі. З’ясувалося, що це громадянин Німеччини, який перебуває в Україні ще з березня цього року та орендує квартиру. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Після падіння чоловіка (1979 року народження) у безсвідомому стані було госпіталізовано.

Під час огляду згаданої квартири на ліжку в спальні було виявлено труп жінки (1992 року народження) з обгорілостями та травмою в області правої скроні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 14 червня сталася пожежа у будинку на Михайлівській, 22 у центрі Києва. Як повідомила пресслужба ДСНС, під час ліквідації пожежі столичним рятувальникам довелося боротися не лише з вогнем, а ще й людською неадекватністю. Так, о 17:05, під час ліквідації пожежі в квартирі на третьому поверсі вогнеборці встановили трьохколінну драбину для порятунку чоловіка, який перебував в помешканні. Однак потерпілий не поспішав нею скористатися, натомість, почав її відштовхувати та жбурляти у рятувальників склом. Коли ж вогнеборці відігнали агресивно налаштованого громадянина від вікна за допомогою подачі води з брансбойту, чоловік просто вистрибнув. Без видимих фізичних ушкоджень його передали бригаді швидкої.

Крім того, у соцмережі повідомляли, що під час ліквідації пожежі у квартири знайшли мертву жінку.