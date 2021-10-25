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    Мешканець Трускавця влаштував стрілянину посеред вулиці

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    Поліцейські вилучили у 43-річного чоловіка пристрій для відстрілу гумових куль, на який він мав дозвіл - Мешканець Трускавця влаштував стрілянину посеред вулиці
    Поліцейські вилучили у 43-річного чоловіка пристрій для відстрілу гумових куль, на який він мав дозвіл
    фото: mvs.lviv / Facebook

    Чоловікові загрожує штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї

    У Трускавці Львівської області на вулиці Соломії Крушельницької чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомляє пресслужба поліції.

    За інформацією правоохоронців, стрілянину вчинив 43-річний місцевий мешканець.

    «24 жовтня близько десятої години вечора надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соломії Крушельницької у місті Трускавець невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї», – йдеться в повідомленні.

    Вказано, що поліцейські вилучили у чоловіка пристрій для відстрілу гумових куль, на який він мав дозвіл.

    Правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 174 (стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кримінального кодексу.

    Санкція статті передбачає покарання – штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

    До слова, на Київщині озброєний чоловік пограбував магазин та влаштував стрілянину.

    Також у Києві перевізник влаштував розбірки зі стріляниною та різаниною.

    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Львівщина стрілянина
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    Мешканець Трускавця влаштував стрілянину посеред вулиці