У Києві перевізник влаштував розбірки зі стріляниною та різаниною

Перевізник, з яким Київ розірвав договір, вчинив збройний напад на співробітників іншого перевізника

У Києві на кінцевій зупинці маршруту №555 (вул. Кибальчича – вул. Алматинська) представники приватного перевізника «Авен-Єзер» з невідомими особами в балаклавах вчинили збройний напад на водіїв та співробітників ТОВ «Транссіті». Про це повідомляється на сайті ТОВ «Транссіті».

За даними компанії, в автобус, де знаходилися співробітники ТОВ «Транссіті», зайшли близько 20 молодиків. Вони відкрили стрілянину, застосували ножі, а потім вкинули в автобус димову шашку.

Внаслідок нападу постраждало кілька співробітників «Транссіті». Один із них отримав ножові поранення в районі сідниць та поранення травматичною зброєю. У ще одного співробітника – відкрита черепно-мозкова травма, рвані рани та забій щелепи.

Як відомо, на кількох маршрутах, у тому числі №555, столичною владою було розірвано договори з перевізником «Авен-Єзер». З 13 жовтня рухомий склад «Авен-Єзер» не мав права їздити маршрутами, і перевізник «Транссіті» надав свої автобуси, які відповідають вимогам міста. Автобуси «Транссіті» перевозитимуть пасажирів тимчасово до проведення конкурсу на визначення нового перевізника.

Нагадаємо, Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування. Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації.

Для того, щоб запобігти провокаціям, незаконним силовим діям і не допустити фізичного знищення або викрадення перевізниками-порушниками документів, щодо яких аудит продовжується, Комунальна служба перевезень уклала договір з Муніципальною вартою та посилила охорону підприємства.

У липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією. У кінці вересня був призначений новий директор Комунальної служби перевезень.

З 17 вересня розпочали роботу інспектори Комунальної служби перевезень. Вони контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори виявили порушення на чотирьох із п'яти маршрутів.

23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

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