  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві чоловік убив свою тещу в день народження

    Чоловік штовхнув чи вдарив 66-річну маму дружини&nbsp; - У Києві чоловік убив свою тещу в день народження

    Чоловік штовхнув чи вдарив 66-річну маму дружини 

    фото: скріншот із відео

    Винуватця одразу ж затримали патрульні

    У Києві чоловіка затримали за вбивство тещі. Інцидент стався в ніч проти 23 лютого, на вулиці Шолом-Алейхема (Деснянський район). Про це повідомляє «Київ-оперативний».

    За попередньою інформацією, чоловік, його дружина та теща відзначали день народження. Якоїсь миті між ними спалахнув конфлікт. Очевидців крики розбудили близько 4:30 ранку.

    Внаслідок сварки чоловік штовхнув чи вдарив 66-річну маму дружини. Після падіння пенсіонерка вже не змогла підвестися. Як розповів свідок сварки, незрозуміло, чи був удар один, чи чоловік добивав свою жертву.

    Винуватця смерті жінки одразу ж затримали патрульні. Обставини загибелі з'ясовує слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, у Броварах затримали 37-річного чоловіка, який у День закоханих забив до смерті співмешканку.

    Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.

    Теги: Київ вбивство чоловік злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві чоловік убив свою тещу в день народження