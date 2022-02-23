У Києві чоловік убив свою тещу в день народження

Винуватця одразу ж затримали патрульні

У Києві чоловіка затримали за вбивство тещі. Інцидент стався в ніч проти 23 лютого, на вулиці Шолом-Алейхема (Деснянський район). Про це повідомляє «Київ-оперативний».

За попередньою інформацією, чоловік, його дружина та теща відзначали день народження. Якоїсь миті між ними спалахнув конфлікт. Очевидців крики розбудили близько 4:30 ранку.

Внаслідок сварки чоловік штовхнув чи вдарив 66-річну маму дружини. Після падіння пенсіонерка вже не змогла підвестися. Як розповів свідок сварки, незрозуміло, чи був удар один, чи чоловік добивав свою жертву.

Винуватця смерті жінки одразу ж затримали патрульні. Обставини загибелі з'ясовує слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Броварах затримали 37-річного чоловіка, який у День закоханих забив до смерті співмешканку.

Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.