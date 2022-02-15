У Києві поліція знайшла залите бетоном тіло жінки, яка пропала шість років тому

Муміфіковане тіло жінки знайшли в ящику, який був залитий бетоном

Оксані Сивак у 2016 році було 43 роки

У Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка. Про це йдеться у матеріалі Obozrevatel.

Оксані Сівак у 2016-му було 43 роки. 2 січня вона нібито вийшла з дому та зникла. Пошуки жінки виявилися марними. У жовтні того ж року її визнали зниклою безвісти. У базі розшуку Міністерства внутрішніх справ є досі її дані.

13 лютого 2022 року 29-річна донька зниклої Оксани Сівак у материній квартирі на вул. Ніжинській (Солом'янський район) на балконі знайшла ящик, залитий бетоном. З нього йшов неприємний запах, жінка підозрюючи неладне, викликала правоохоронців.

фото: obozrevatel.com

«Квартира розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Дівчина розбирала балкон – мав бути ремонт – і побачила довгий ящик, залитий бетоном. Від нього йшов характерний запах, і киянка одразу ж зателефонувала до поліції. Вона запідозрила, що всередині останки її зниклої матері», – повідомило джерело видання.

На місце прибули рятувальники, працівники карного розшуку, слідчо-оперативна група. Вони відкрили ящик – в ньому лежало муміфіковане тіло жінки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (навмисне вбивство) ККУ.

Як зазначає співрозмовник, причина смерті Оксани Сівак поки невідома. Точне визначення покаже судмедекспертиза.

Примітно, що всі ці роки оселя не стояла порожня, у ній жили.

«До зникнення Оксани вона жила там із матір'ю Риммою, яка отримала цю квартиру, працюючи на підприємстві «Київприлад». Це був відомчий будинок. Також у ній жила і донька Оксани, у якої вже є двоє своїх діток», – розповідають сусіди.

Матір Оксани померла кілька років тому. Сама зникла жінка працювала на підприємстві з виробництва інструментів та обладнання для вимірювання, досліджень та навігації. Оксана була досить потайливою, кажуть сусіди.