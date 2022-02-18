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    Під Києвом чоловік до смерті забив свою дружину

    Чоловік стверджує, що жінка зустріла його після роботи п'яною - Під Києвом чоловік до смерті забив свою дружину
    Чоловік стверджує, що жінка зустріла його після роботи п'яною
    фото: facebook/Поліція Київської області

    Зловмисник завдав кілька ударів в обличчя 40-річній жінці

    У Броварах затримали 37-річного чоловіка, який у День закоханих забив до смерті співмешканку.

    Про це повідомляє Національна поліція Київської області.

    Пара приїхала з Вінницької області до Броварів на заробітки. У день трагедії вони посварилися телефоном.

    Конфлікт продовжився після того, як чоловік повернувся з роботи. Зловмисник завдав кілька ударів в обличчя 40-річній жінці та штовхнув її. Жінка впала на підлогу, а потім померла від отриманих травм.

    Як повідомляє «Сегодня», чоловік стверджує, що жінка зустріла його після роботи п'яною.

    Зазначається, що у пари залишилося двоє неповнолітніх дітей, які проживають із бабусею у Вінницькій області.

    Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

    фото: facebook/pol.kyivregion

    фото: facebook/pol.kyivregion

    Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.

    Також, у Печерському районі столиці на вулиці Набережній поблизу мосту Метро виявили тіло чоловіка.

    Теги: вбивство поліція жінка чоловік злочин злочинець
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    Під Києвом чоловік до смерті забив свою дружину