У Києві чоловік відкрив стрілянину по працівниках банку



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У коридорі експерти знайшли та вилучили дві стріляні гільзи Фото: Нацполіція

Представник банку отримав непроникаюче поранення ноги

У Деснянському районі Києва чоловік під час конфлікту вистрелив з травматичної зброї в працівника фінансової установи.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«На спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина про те, що невідомі намагаються виламати двері його квартири на вулиці Лисківській. А згодом надійшло повідомлення про стрілянину за вищевказаною адресою. На виклик відразу виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції. На момент приїзду правоохоронців двері квартири були відчинені, а всередині приміщення знаходилося п’ятеро представників банку та власник оселі», - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили, що представники фінансової установи прийшли за місцем мешкання киянина з метою перевірки майна, яке стало власністю банку з причин невиплати кредиту. Господар оселі, побачивши «непроханих» гостей, дістав травматичний пістолет для відстрілу гумовими кулями та здійснив два постріли. Одна з куль влучила одному з чоловіків у ногу. З непроникаючим пораненням каретою швидкої медичної допомоги потерпілого госпіталізували.

На прохання поліцейських власник оселі надав дозвіл на зброю. У загальному коридорі експерти знайшли та вилучили дві стріляні гільзи.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі обліку заяв та повідомлень про вчиненні правопорушення Деснянського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, днями на вулиці Боровій у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина. Правоохоронці встановили, що біля будинку між двома чоловіками виникла словесна перепалка. Згодом один із чоловіків здійснив кілька пострілів у бік свого опонента, після чого втік на автомобілі.