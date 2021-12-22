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    Після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві

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    На вулиці Ентузіастів нині&nbsp;прокладають новий колектор дощової каналізації&nbsp; - Після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві
    На вулиці Ентузіастів нині прокладають новий колектор дощової каналізації 
    фото: Київавтодор

    Вулицю Ентузіастів ремонтують за міжнародним проєктом

    У Києві триває капітальний ремонт вулиці Ентузіастів на Русанівці за проєктом іноземних експертів-урбаністів із метою створення найбезпечнішої вулиці у столиці. Про це повідомив перший заступник голови районної державної адміністрації у Дніпровському районі, депутат Київської міської ради Олесь Маляревич.

    За його словами, капітальний ремонт передбачає впровадження нових інноваційних рішень для підвищення рівня безпеки людей.

    «Завдяки домовленості мера Києва Віталія Кличка та колишнього мера столиці Нью-Йорка Майкла Блумберга, було профінансовано роботу турецьких експертів в Україні. Вони розробили проєкт найбезпечнішої вулиці Києва – вулиці Ентузіастів. Проєкт дуже цікавий. Таких інноваційних рішень ми в Києві ще не використовували. Реконструкція вулиці вже розпочата. У цьому році ремонтуватимуть водовідвідну систему та зливоприймачі. Основні дорожні роботи, в тому числі асфальтування, проведуть у теплий сезон наступного року», – розповів Маляревич.

    Як зазначає перший заступник голови РДА у Дніпровському районі, капітальний ремонт вулиці дасть змогу привести асфальтобетонне покриття відповідно до сучасних норм, влаштувати велосипедні доріжки, зупинки громадського транспорту, світлофорні об’єкти, провести благоустрій прилеглих територій та значно збільшити безпеку для пішоходів і водіїв у Дніпровському районі Києва.

    Відповідно до проєктної документації, загальна довжина ділянки капітального ремонту складає 2,712 км. Повна реконструкція вулиці буде реалізована протягом 2022 року.

    Як повідомлялося, вулиця Ентузіастів уже почала перевтілюватися.

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    Після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві
    Після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві
    Після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві
    Після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві
    Після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві

    До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» 10 грудня за результатами тендеру уклала угоду з турецькою компанією «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн.

    Теги: Київ дороги Русанівка ремонт Київавтодор
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    Після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві